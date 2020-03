Der größte US-Autobauer General Motors will beim Thema Elektromobilität endlich richtig in die Gänge kommen. Neben weiteren Fahrzeugen kündigte GM auch eine eigene modulare Plattform für Elektroautos an. Bis zum Jahr 2025 sollen bei General Motors rund 20 Milliarden US-Dollar (18 Milliarden Euro) in die Entwicklung von elektrischen und selbstfahrenden Autos gesteckt werden. Bei einem Investoren-Event kündigte der Konzern am Mittwoch (Ortszeit) zudem E-Modelle für alle Marken seiner Produktpalette an. Bei der Offensive, die im April mit dem Luxus-SUV Cadillac Lyriq beginnen soll, verfolgt GM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...