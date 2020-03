FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS AGGREKO PRICE TARGET TO 780 (820) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 460 (490) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 763 (777) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 1 (40) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3090 (3190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 870 (840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 350 (347) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HUNTSWORTH TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 108 (125) PENCE - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3300 (3600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS VITEC GROUP PRICE TARGET TO 900 (975) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BAT TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 3900 (3800) PENCE - BERNSTEIN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 580 (560) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (180) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1100 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MEGGITT TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 654 (682) PENCE - GOLDMAN CUTS ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1169 (1191) P - 'CONVICTION BUY LIST' - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 400 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 550 (620) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4710 (4830) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('UW') - TARGET 1900 (1890) PENCE - LIBERUM CUTS ON THE BEACH GROUP PRICE TARGET TO 440 PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 540 (300) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 6 (21) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 210 (220) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (64) PENCE - 'NEUTRAL' - SHORE CAPITAL CUTS SPECTRIS TO 'SELL' ('HOLD')



