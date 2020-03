Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Ausbreitung des Coronavirus wird die deutsche Wirtschaft empfindlich treffen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte in seinem neuen Quartalsbericht, dass Deutschland nur aufgrund von statistischen Effekten in diesem Jahr wachsen dürfte. "Das wirtschaftliche Wachstum droht fast zum Erliegen zu kommen", schreibt der BDI. "Die Risiken für eine Rezession sind dagegen angestiegen. Dies gilt für die Weltwirtschaft insgesamt und für Japan, Italien und Deutschland in besonderem Maße."

Der Verband blieb vorerst bei seiner Wachstumsprognose von 0,5 Prozent für dieses Jahr, sieht aber wegen des Coronavirus deutliche Abwärtsrisiken für dieses Szenario.

"Bleiben Anzeichen einer wirtschaftlichen Normalisierung in den von der Corona-Epidemie betroffenen Ländern im zweiten Quartal aus, erwarten wir für Deutschland für das Gesamtjahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung", warnte der BDI in seinem neuen Quartalsbericht.

Das Coronavirus belaste Export und Ausrüstungsinvestitionen und der deutschen Industrie drohe die längste Rezession seit der Wiedervereinigung. "Nicht Brexit, nicht Trump, sondern das Coronavirus und seine weltweite Verbreitung hat derzeit den größten negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland", warnte der BDI. "Mit den Produktionseinbrüchen in China und den Quarantänemaßnahmen einzelner Länder wird deutlich, wie verletzlich die exportorientierte und international arbeitsteilig organisierte deutsche Wirtschaft ist."

Bundesregierung sollte Wirtschaft helfen

Der deutsche Export von Waren und Dienstleistung dürfte in diesem Jahr um 0,5 Prozent zurückgehen, prognostizierte der BDI. Denn in die derzeit am stärksten betroffenen Länder China, Südkorea, Japan und Italien gingen im vergangenen Jahr rund 15 Prozent der deutschen Exporte. Wichtig sei es nun, dass die Wirtschaft Hilfe von der Politik bekomme.

"Die Bundesregierung sollte mit einem Paket an kurzfristigen Maßnahmen für betroffene Branchen und an mittelfristigen wachstumsförderlichen Reformen bei Investitionen und Steuern das Vertrauen der Wirtschaft und der Bürger stützen", forderte der BDI.

Angesichts eines Anteils Chinas an der Weltindustrieproduktion von gut 20 Prozent werden sich massive Störungen im Land über das erste Quartal hinaus auf den Rest der Welt auswirken.

Wachstumsimpulse auf die deutsche Wirtschaft kämen noch immer von der Binnenwirtschaft. Die stabile Arbeitsmarktlage stütze weiterhin die private Kaufkraft, und die Baukonjunktur bleibe dank hohem Bedarf an Wohnungen und Infrastruktur weiter in Schwung, so der BDI. Die Investitionen in Bauten würden um 2,5 Prozent steigen. Zwar hätten sich die Einkommenserwartungen der Konsumenten etwas eingetrübt. Aber dies halte deutsche Verbraucher nicht davon ab, neue Anschaffungen zu tätigen. Daher rechnet der BDI für das laufende Jahr mit einem Anstieg der realen privaten Konsumausgaben um 1,2 Prozent.

Schwarze Null darf kein Dogma sein

An die Adresse der Politik gerichtet warnte der BDI, dass Deutschland nicht sehenden Auges in eine Rezession abgleiten dürfe. Auch ohne die Ausbreitung des Coronavirus seien wachstumsförderliche Maßnahmen nötig. "Es wäre fatal, die Zukunftsinvestitionen an einer schwarzen Null scheitern zu lassen. Sie darf kein Dogma sein", so der BDI. Allerdings stehe die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse nicht zur Disposition.

Gefragt seien nicht nur mehr öffentliche, sondern auch mehr private Investitionen. Dafür müssten schnell die Voraussetzungen geschaffen werden, wie etwa über eine Modernisierung der Unternehmenssteuern, das Vorziehen ohnehin beschlossener steuerlicher Entlastungen und schnellere Genehmigungsverfahren. Zudem sollten Abschreibungsbedingungen für Investitionen kurzfristig verbessert werden. "Auch der komplette Abbau des Solidaritätszuschlags, also auch für die Unternehmen in Deutschland, bleibt auf der aktuellen politischen Agenda", so der BDI.

