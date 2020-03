DARMSTADT (dpa-AFX) - Ex-Vorstandschef Karl-Heinz Streibich soll an die Spitze des Aufsichtsrats bei der Software AG rücken. Streibich sei Kandidat für die Nachfolge des nach zwölf Jahren abtretenden Oberkontrolleurs Andreas Bereczky, teilte der MDax -Konzern am Donnerstag in Darmstadt mit. Streibich war von 2003 bis 2018 Vorstandschef bei dem Softwarehersteller.



Als Vorsitzender des Kontrollgremiums würde er über den eingeschlagenen Wachstumskurs seines Nachfolgers Sanjay Brahmawar wachen, der den Konzern zunächst teuer zu stehen kommt. Der Konzern tut sich seit Jahren schwer, den Trend zur Digitalisierung in Wachstum umzumünzen. Die Hauptversammlung ist für den 20. Mai angesetzt. Über Streibich als möglichen Aspiranten auf den Posten hatte zuvor das "Manager-Magazin" berichtet./men/jha/

