++ Europäische Märkte geben frühe Gewinne ab ++ Barnier informiert Investoren über Fortschritte bei den EU-UK-Handelsgesprächen ++ Merck sieht begrenzte Auswirkungen des Coronavirus auf das Geschäft ++Die europäischen Märkte starten den Handelstag stärker, was auf die großen Gewinne an den amerikanischen und asiatischen Börsen zurückzuführen ist. Im Laufe der Zeit wurden die Gewinne jedoch wieder zunichte gemacht. Gegenwärtig werden fast alle wichtigen Börsenindizes des alten Kontinents unter dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Michael Barnier, der Chefunterhändler der EU beim Brexit, wird um 13:00 Uhr eine Pressekonferenz zur ersten Runde der Handelsgespräche zwischen der EU und Großbritannien abhalten. Quelle: xStation 5 Die Handelsspanne, die wir in unseren früheren DE30-Analysen definiert haben, leistet gute ...

