Richtig heftig erwischt es heute die Aktien des Automobilzulieferers und Reifenherstellers Continental. Denn dessen Anteilsscheine rutschen um mehr als 11 Prozent auf 84,94 Euro ab und liegen damit weit abgeschlagen am Ende des Leitindex DAX. Wie das Unternehmen heute mitteilt, lief es 2019 alles andere als gut. Den weltweite Abschwung der Konjunktur und in der Automobilbranche hat Continental ordentlich zu spüren bekommen und hat auch ein kräftiges Loch in die Bilanz gerissen. Zwar konnte...

