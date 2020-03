London (www.aktiencheck.de) - In Anbetracht der deutlich gestiegenen Risiken für das Wirtschaftswachstum durch das Coronavirus und der Unsicherheit über die weitere Ausbreitung hat der Vermögensverwalter Moneyfarm eine taktische Umschichtung in seinen Portfolios vorgenommen. Thomas Völker, Geschäftsführer von Moneyfarm Deutschland, rate dazu, Portfolios breiter zu diversifizieren und spezifische Risiken aus einzelnen Sektoren und Regionen zu vermeiden: "Die Epidemie sorgt weiterhin für erhöhte Volatilität an den Märkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...