Das Angebot richtete sich an die Kunden der Stadtwerke, die nicht nur in Photovoltaik investieren, sondern sich gleichzeitig noch den Bezug des Solarstroms sichern konnten. Es ist über die Beteiligungsplattform von Eueco abwickelt worden.Innerhalb von nur wenigen Tagen konnten die Stadtwerke München ihre ausgegebene Bürgerbeteiligung "M-Solar Sonnenbausteine" erfolgreich beenden. Bürger konnten in diesem Zuge gezielt in den Bau von Photovoltaik-Anlagen investieren. Dabei sei die Investition an die Möglichkeit gekoppelt worden, den Solarstrom der Photovoltaik-Anlagen direkt zu beziehen. Für 120.000 ...

