Wegen der nicht abebbenden Viruskrise haben Europas Aktienmärkte am Donnerstag ihre jüngste Erholungsbewegung wieder unterbrochen.Paris - Wegen der nicht abebbenden Viruskrise haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag ihre jüngste Erholungsbewegung wieder unterbrochen. Der EuroStoxx 50 gab nach zuletzt drei Gewinntagen zur Mittagszeit um 1,6 Prozent auf 3365,77 Punkte nach. Dabei hatte es anfangs mit einem positiven Start noch so ausgesehen, als könne der Leitindex der Eurozone seine Erholung fortsetzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...