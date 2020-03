Guten Tag,das Jojo-Spiel an der Wall Street ist eine Runde weiter. Wir hatten diese Art der Marktvolatilität ja angekündigt und sie ist eben typisch als Folge einer kräftigen und schlagartigen Korrektur. Es gilt den Boden zu finden bzw. das Gesicherte vom Unsicheren zu trennen. Als gesichert gilt, die Trends der Unternehmen sind intakt, wenn auch kurzfristig gestört. Als ungesichert gilt, wann flachen die Infektionskurven ab und …. wer wird Präsident der USA?Denn die gestrige 1.000-Punkte-Rally im Dow Jones war nicht etwa eine Corona-Erleichterungsrally, sondern eine Sanders-Erleichterungsrally! Aus diesem Grund hatten wir an dieser Stelle in dieser Woche auch dieses Risiko in den Raum gestellt. Nun hat sich das Blatt aber am Super-Tuesday wieder - überraschenderweise - zu Gunsten des Kandidaten Joe Biden gewendet. Zwar deutet vieles noch auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem bekennenden Sozialisten Sanders und dem klassischem Demokraten Biden an, doch jede Nachricht zu Gunsten Bidens gefällt der Wall Street. Wir wiederholen daher: Corona hin oder her - das markantere und vor allem nachhaltigere Risiko für die Wall Street bleibt ein Sozialist als Herausforderer Trumps! Ed Yardeni von Yardeni Research bringt es auf den Punkt: Das Risiko, mit dem Sozialistenvirus Sanders angesteckt zu werden, ist viel schlimmer als das Grippevirus Corona.

Den vollständigen Artikel lesen ...