Das starke Dow-Plus von gestern wird gerade wieder ausradiert und so geht es in Wien in Richtung Jahreslow, das bei 2778 Punkten liegt. Die Lage bleibt natürlich diffus. ATX ( Akt. Indikation: 2762,80 /2763,00, -1,27%) Unklar war auch die Situation rund um den Börsentag Wien, der am 21. März stattfinden hätte sollen. Auf der Homepage steht, dass man auf 30.Mai 2020 verschoben hat. Eine österreichische Tageszeitung schrieb aber von einer Absage, also hab ich beim Veranstalter nachgefragt, was Sache ist ... Thomas Böttcher antwortete: "Ja, wir haben auf 30. Mai verschoben und hoffen, dass sich die Situation bis dahin etwas beruhigt hat. Wir haben letzten Samstag noch in Frankfurt Börsentag gemacht mit über 2000 Besuchern und behördlicher ...

