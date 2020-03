Neu auf unserer Website ist - täglich aktualisiert - https://boerse-social.com/wikifolio/rankingWir zeigen hier die Top100 wikifolios von an die 20.000 gesamt. Unsere wikifolio "Stockpicking Österreich", grösste Position im Depot, ist um Rang 200, zwar nicht Top100, aber wir hängen es zum Schluss an. Für das Depot habe ich gestern 80 Stück des folgenden Papiers bei 38,68 gekauft, es ist ein Vorbote zur neuen Zertifikate-Watchlist: Erste Group Bonus-Zertifikat Bawag Group 18.09.2020 (AT0000A2C2T6)Laufzeit 18.9.2020. Die Barriere liegt bei 34,50 Euro, der Bonulevel ist bei 49,80 Euro. Die Aktie liegt bei rund 38, darf also keine 10 Prozent mehr fallen. Aber: Der Preis der Zertifikats liegt rund um den aktuellen Aktienkurs und per März-Verfall kommen die ...

