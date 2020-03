NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das konjunkturelle Umfeld für den Chemikalienhändler bleibe mit ungünstigen Bedingungen in Europa und nachlassender Nachfrage in Nordamerika schwierig, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Steigerung des operativen Gewinns (Ebitda) um drei Prozent in diesem Jahr sei dank der jüngsten Übernahmen aber noch möglich./mf/la



ISIN: DE000A1DAHH0

