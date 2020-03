Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 3. März 2020 Ralf Jehle zum neuen Vorsitzenden des Stiftungsrates der Kunstschule Liechtenstein bestellt. Er tritt die vierjährige Mandatsperiode am 18. März 2020 an. Ralf Jehle studierte Architektur an der Universität Liechtenstein und schloss dort sein Masterstudium erfolgreich ab. Heute ist der 45-Jährige Inhaber und Geschäftsleiter der Jehle + Partner Architekten AG. Ralf Jehle ersetzt Hansjörg Hilti, der per 17. März 2020 auf eigenen Wunsch aus dem Stiftungsrat ausscheidet.



Die Regierung dankt Ralf Jehle für seine Bereitschaft, den Vorsitz im Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein zu übernehmen und wünscht ihm bei der Ausübung seiner Tätigkeit viel Freude und Erfolg. Ebenso dankt sie dem ausscheidenden Hansjörg Hilti für seine geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren als Vorsitzender des Stiftungsrats und für sein diesbezügliches Engagement.



