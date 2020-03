MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat durch die Coronavirus-bedingte Absage ihres Spitzentreffens mit der deutschen Wirtschaft das Handwerk verärgert. "Diese Veranstaltung hätte gerade jetzt stattfinden müssen", sagte Holger Schwannecke, der Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, am Donnerstag in München. Für Politik und Wirtschaft wäre es wichtig, gemeinsam ein Stück Normalität aufrecht zu erhalten. "Da muss ein Kanzler oder eine Kanzlerin auch erkennen, dass ein Signal wichtig wäre." Merkel trifft üblicherweise am Rande der Internationalen Handwerksmesse die Spitzen der vier großen Wirtschaftsverbände von Handwerk, Industrie, Arbeitgebern sowie Industrie- und Handelskammern. Nachdem die Handwerksmesse in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Epidemie nicht stattfindet, war auch das Spitzengespräch abgesagt worden./cho/DP/eas