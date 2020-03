FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Dialog Semiconductor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 44 auf 40 Euro gesenkt. Zwar dürfte auch das Halbleiterunternehmen vom neuartigen Coronavirus belastet werden, allerdings nur in begrenztem Umfang, geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Ab 2021 sei mit einem wieder anziehenden Geschäft zu rechnen. Da die Aktie seit ihrem jüngsten Hoch deutlich an Wert velroren habe, sei sie derzeit recht billig zu haben./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0059822006

