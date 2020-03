Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12:52 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.054,80 -1,92% -5,46% S&P-500-Future 3.057,00 -1,77% -5,46% Euro-Stoxx-50 3.363,75 -1,66% -10,18% Stoxx-50 3.132,07 -1,31% -7,96% DAX 11.931,83 -1,62% -9,94% FTSE 6.696,60 -1,75% -9,64% CAC 5.371,66 -1,71% -10,14% Nikkei-225 21.329,12 +1,09% -9,84% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,89 -0,01

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,64 46,78 -0,3% -0,14 -22,8% Brent/ICE 51,03 51,13 -0,2% -0,10 -21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.648,64 1.636,85 +0,7% +11,79 +8,7% Silber (Spot) 17,23 17,25 -0,1% -0,02 -3,5% Platin (Spot) 866,15 876,60 -1,2% -10,45 -10,2% Kupfer-Future 2,58 2,59 -0,2% -0,00 -7,8%

Mit Abgaben zeigen sich die Ölpreise. Hier stehen die Treffen der Opec am Berichtstag und der Opec+-Staaten am Freitag im Fokus mit der Frage, ob man sich auf eine weitere Förderkürzung einigen wird. Dies ist vor allem ein Anliegen von Saudi-Arabien. "Wir wissen nicht, wie sich die Nachfrage mit der weiteren Entwicklung der Virus-Epidemie entwickeln wird", sagt Analystin Helima Croft von RBC. "Jeder konzentriert sich auf diese Woche, aber die Frage ist, ob die Kürzung ausreichen wird und wer daran teilnehmen wird", ergänzt sie.

Für den Goldpreis geht es wieder nach oben. Marktteilnehmer verweisen zur Begründung auf die im Minus liegenden Aktienmärkte in Europa sowie die US-Futures, die auf einen negativen Start an der Wall Street hindeuten. Daneben stützt die Erwartung, dass nach der US-Notenbank noch weitere Zentralbanken die Zinsen nach unten nehmen werden, was das zinslose Edelmetall attraktiver macht.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Schaukelbörse an der Wall Street dürfte sich auch am Donnerstag fortsetzten. In dieser Woche folgte auf eine kräftige Erholung am folgenden Tag stets ein deutliches Minus. Dies zeichnet sich erneut ab. Zur Wochenmitte hatte noch die Aussicht auf weitere Stimulierungsmaßnahmen, neben dem Sieg von Joe Biden beim "Super Tuesday" der Demokraten, dem Dow-Jones-Index zu einem Plus von 4,6 Prozent verholfen. Teilnehmer verweisen auf die weiter herrschende hohe Volatilität im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie. Diese scheint nun auch verstärkt in den USA angekommen zu sein. So hat Kalifornien aufgrund des ersten Todesfalles im Zusammenhang mit dem Virus den Notstand ausgerufen. Zudem hat das "Beige Book" der US-Notenbank der US-Wirtschaft erste Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs attestiert. Auch hat sich der Volatilitätsindex VIX wieder erhöhte. Mit Abgaben könnten sich die Aktien von United Airlines zeigen. Die Fluggesellschaft will die Zahl der Inlandsflüge reduzieren, da die Buchungen vor dem Hintergrund der Virus-Epidemie zurückgegangen sind. Die Airlines haben weltweit derzeit bereits mehr als 1.000 Flugzeuge aufgrund der gesunkenen Nachfrage am Boden geparkt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,3% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: -0,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,4% gg Vq 1. Veröff.: +1,4% gg Vq 3. Quartal: +2,5% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 219.000 16:00 Auftragseingang Industrie Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen bauen am Donnerstagmittag die Verluste aus. Und das obgleich, die US-Politik ein milliardenschweres Notfallpaket verabschiedet hat, um die Auswirkung des Coronavirus auf das Wirtschaftswachstum zu bekämpfen. Dazu kommen weitere geldpolitische Lockerungen rund um den Globus. So hat der Internationale Währungsfonds (IWF) klargemacht, dass seine Kreditprogramme jederzeit für Maßnahmen gegen das Coronavirus genutzt werden können. Die Skepsis bei den Anlegern sitzt aber tief, wie weit diese Maßnahmen ausreichen werden, um die Wirtschaft stützen zu können. Insbesondere von einer Verlangsamung des Coronavirus-Ausbruchs außerhalb Chinas kann keine Rede sein kann. Öl-Aktien stehen unter Abgabedruck. Die Aussicht auf eine Konjunkturschwäche drückt weiter den Ölpreis. Dazu belasten schwache Zahlen und Ausblicke aus der Branche. Belastet vom schwächeren Automarkt und einer Milliardenabschreibung hat Continental (minus 10,7 Prozent) vergangenes Jahr bei stabilen Umsätzen einen hohen Verlust verzeichnet. Für das laufende Jahr rechnet der Autozulieferer mit keiner Besserung. Nach gemischten Ergebnissen geben Prosieben um 7,7 Prozent nach. Die Henkel-Aktie verliert 3,9 Prozent. Die UBS spricht von einer enttäuschenden EBIT-Marge. Vonovia hat im abgelaufenen Jahr operativ mehr verdient und den oberen Rand der eigenen Gewinn-Prognose übertroffen. Allerdings zeigt der Ausblick nach Einschätzung von Jefferies die Belastung durch den Mietendeckel. Die Aktie verliert 1,4 Prozent. Merck gewinnen nach besseren Zahlen 1,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:40 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1182 +0,44% 1,1138 1,1136 -0,3% EUR/JPY 119,51 -0,21% 119,51 119,55 -2,0% EUR/CHF 1,0652 +0,00% 1,0653 1,0646 -1,9% EUR/GBP 0,8662 +0,11% 0,8648 0,8692 +2,4% USD/JPY 106,87 -0,65% 107,30 107,36 -1,8% GBP/USD 1,2914 +0,37% 1,2880 1,2810 -2,6% USD/CNH (Offshore) 6,9391 +0,22% 6,9340 6,9215 -0,4% Bitcoin BTC/USD 9.107,26 +4,11% 8.917,76 8.684,26 +26,3%

Nach der zwischenzeitlichen Erholung am Vortag befindet sich der Dollar wieder auf dem Rückzug. Der Euro klettert im Gegenzug auf ein Tageshoch bei rund 1,1180 Dollar. Die Dollar-Schwäche könnte sich noch ausweiten, falls die Europäische Zentralbank und die Bank of Japan "zu vorsichtig" auf die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank am Dienstag reagieren, heißt es von UniCredit. Eine "enttäuschende - oder zu vorsichtige - Reaktion" könnte dazu führen, dass der Euro in Richtung 1,13 Dollar steigt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Sog massiver Kursgewinne an der Wall Street ist es am Donnerstag an den ostasiatischen Aktienmärkten auf breiter Front bergauf gegangen mit den Kursen. Nachdem sich die Zuwächse im späten Geschäft noch etwas ausgeweitet hatten, lagen die Gewinne bei den größeren Indizes am Ende zwischen 1,1 Prozent in Tokio und 2,0 Prozent in Schanghai. Für Kauflaune inmitten der weiter grassierenden Coronavirus-Epidemie sorgte die Vielzahl an teils koordinierten Maßnahmen zur Abfederung der negativen Auswirkungen der Epidemie auf die globale Wirtschaft. Allen voran die kräftige außerplanmäßige Zinssenkung in den USA am Dienstag. Die kanadische Notenbank hatte darauf am Mittwoch ebenfalls den Leitzins um einen halben Punkt gesenkt. Zuvor in der Woche hatte auch Australien bereits die Geldpolitik gelockert. Ermutigt wurden die Anleger daneben von Ausgabenprogrammen. In den USA ist ein Notfallpaket über gut 8 Milliarden Dollar auf den Weg gebracht worden. Das sehr stark betroffene Südkorea hatte am Vortag bereits einen Nachtragshaushalt von 10 Milliarden Dollar beschlossen und der IWF hat ein Kreditprogramme über insgesamt 50 Milliarden Dollar vorgestellt, das er Ländern anbieten kann, die Unterstützung im Kampf gegen das Coronavirus und seine möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen benötigen. Unter den Einzelwerten legten in Tokio Takeda Pharmaceutical um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung eines Medikaments gegen das Coronavirus, das aus dem Blut von Coronavirus-Patienten gewonnen werden soll, die sich von der neuartigen Atemwegserkrankung erholt haben.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von Staats- und Unternehmensanleihen aus Europa legen am Donnerstag wieder zu. Nach den Zinssenkungen der australischen sowie der US-Notenbank und der Bank of Canada sind Zinssenkungen der Bank of England sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) ebenfalls eingepreist, wie es am Morgen von der DZ Bank heißt. Der Druck auf die EZB wächst nach Einschätzung der Commerzbank. Sollte sie untätig bleiben, könnte dies zu einer Enttäuschung führen, die ein zusätzliches Risiko für die sich abzeichnende Stabilisierung der Spreads darstelle.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental mit Milliardenverlust und düsterem Ausblick

Belastet vom schwächeren Automarkt und einer Milliardenabschreibung hat Continental vergangenes Jahr bei stabilen Umsätzen einen hohen Verlust verzeichnet. Der Fehlbetrag fiel mit 1,23 Milliarden Euro zudem deutlich höher aus als am Markt befürchtet. Den Aktionären will der DAX-Konzern aber trotz des Verlusts eine Dividende von 4,00 Euro nach 4,75 Euro je Aktie im Vorjahr zahlen. Wie Continental mitteilte, stieg der Umsatz leicht um 0,2 Prozent auf 44,478 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis EBIT sank deutlich um 22 Prozent auf 3,23 Milliarden Euro.

Henkel hält Dividende nach schwachem Jahr stabil

March 05, 2020 06:58 ET (11:58 GMT)

