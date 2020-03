Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Führungsspitze der Prosiebensat1 Media SE hält sich mit Aussagen zu den möglichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie auf den Konzern bislang zurück. "Zu bewerten, wie das Ganze unser Geschäft beeinflusst, ist derzeit illusorisch", sagte Vorstandschef Max Conze im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Es sei aber nicht auszuschließen, dass es zu Belastungen im ersten Quartal komme, fügte Finanzvorstand Rainer Beaujean hinzu. Bisher ergäben sich aber keine Hinweise darauf, dass Werbekunden abspringen könnten.

Prosieben hat am Morgen ein leichtes Umsatzwachstum für 2019 gemeldet und einen von Investitionen belasteten operativen Gewinnrückgang. Im laufenden Jahr will der Konzern den Umsatz weiter steigern, wobei viel von der Entwicklung der TV-Werbung abhängt, deren Erlöse immer noch knapp die Hälfte zum Konzernumsatz von zuletzt 4,14 Milliarden Euro beisteuern. Der operative Gewinn soll stabil bleiben, wobei weder Coronavirus-Auswirkungen noch die ebenfalls am Morgen angekündigte Übernahme des US-Datingportals The Meet Group berücksichtigt sind. "Wir sind im Moment so unterwegs, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Beaujean.

Die Prosieben-Aktie verliert am Donnerstag kräftig und ist gegen Mittag mit einem Minus von 7,3 Prozent der größte Verlierer im MDAX. Dies geschieht auch im Sog des britischen Senders ITV, der seinen Werbeausblick massiv zusammengestrichen hat, weil Reiseanbieter ihre Werbekampagnen wegen der Coronavirus-Epidemie verschoben haben.

"Das ist unser großer Vorteil, dass die Reiseanbieter gar nicht so massiv in unserem Portfolio enthalten sind", sagte Beaujean.

Conze merkte an, dass die Folgen der Corona-Epidemie auch einen positiven Effekt auf Prosieben haben könnte. "Vielleicht, wenn die Leute mehr zu Hause sind, schauen sie mehr Fernsehen und bestellen mehr Parfums und andere Dinge online", sagte er. Prosieben macht nicht nur Fernsehen, sondern hat auch E-Commerce-Firmen wie den Beauty-Shop Flaconi im Portfolio.

