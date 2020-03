Nokia holt sich Hilfe bei der Entwicklung seiner Reefshark-Chips. Nachdem das finnische Unternehmen am Mittwoch Marvell als Partner gewinnen konnte, verkündet es am heutigen Donnerstag einen Deal mit Intel. Nokias neue Partnerschaft mit Intel betrifft nach Unternehmensangaben mehrere Anwendungsbereiche. Nokia integriert Intels Xeon in den 5G-Core So will das finnische Unternehmen künftig verstärkt auf Intels Xeon-Server in den eigenen Cloud-Rechenzentren sowie den kundeneigenen Edge-Data-Centers setzen. Nokia bringt Intels Xeon damit in das Core-Netz aktueller 5G-Konfigurationen. Allerdings will ...

