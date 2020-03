Thema heute:

Hochschule Koblenz mit vielen Veranstaltungen aktiv

Am 21. März ist der Internationale Tag gegen Rassismus. Um auf den Tag vorab aufmerksam zu machen, informiert das Gleichstellungsbüro der Hochschule Koblenz am Dienstag, den 17. März, von 8 bis 14 Uhr im Foyer des RheinMoselCampus über das Thema. Dort können interessierte Studierende, Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher auch einen symbolischen Fingerabdruck als Statement gegen Rassismus auf einem Banner hinterlassen.

Der Internationale Tag gegen Rassismus findet im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt, die in diesem Jahr unter dem Motto "Gesicht zeigen - Stimme erheben" stehen und von der Stiftung gegen Rassismus organisiert werden. Vom 16. bis zum 29. März 2020 ruft die Aktionswoche mit zahlreichen Aktivitäten deutschlandweit zu Solidarität mit den Gegnerinnen, Gegnern und Opfern von Rassismus auf. Beteiligt sind Städte und Kommunen, aber auch Schulen, Sportvereine, Religionsgemeinschaften, Gewerkschaften, Betriebe, Wohlfahrtsverbände und lokale Initiativen. In Koblenz ist der 21. März gleichzeitig auch der Auftakt zu den "Koblenzer Wochen der Demokratie". Bis zum 9. Mai regen unter dem Motto "75 Jahre später - Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen" Workshops, Podiumsdiskussionen, Lesungen, Filmvorführungen und Ausstellungen zur Auseinandersetzung mit der demokratischen Kultur an.

Bereits am 12. März findet eine Informationsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer Koblenz, der Hochschule Koblenz und des Wirtschaftsministeriums Rheinland-Pfalz zum Thema "5G im industriellen Einsatz" - für Unternehmen an der Hochschule Koblenz statt. Als eine der Schlüsseltechnologien der Digitalisierung ist der neue Mobilfunkstandard 5G für Unternehmen besonders interessant, weil er es ihnen ermöglicht, unabhängig von den Netzen der Mobilfunkbetreiber ein privates Netz auf dem eigenen Betriebsgelände aufzubauen. Die dafür benötigten Frequenzen können seit Herbst 2019 bei der Bundesnetzagentur beantragt werden. Wie sehr diese Technik schon jetzt in der Industrie angekommen ist, zeigt die Informationsveranstaltung an der Hochschule Koblenz am Donnerstag, 12. März 2020, von 16:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz. Die Teilnahme an dieser Infoveranstaltung

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.