Als größtes Netzwerk mittelständischer, inhabergeführter Verpackungshändler erschließt der Packsynergy-Verbund seit dem 1. März 2020 auch die Schweiz und das Baltikum. Mit Coplax Verpackungen und Somi UAB hat das Netzwerk regionaler Marktführer nun 20 Mitgliedsunternehmen mit rund 40 Standorten in 18 Ländern. Packsynergy CEO Thomas A. Baur will den Verbund zukünftig als Netzwerk-Marke führen und sieht in Packsynergy ein elementares Wettbewerbsinstrument für den Verpackungsmittelstand in Europa. Nachdem der Verbund in 2018 und 2019 bereits neue Mitglieder aus Dänemark, UK, Serbien, Kroatien und ...

