Wien (www.fondscheck.de) - In turbulenten Börsenzeiten orientieren sich Privatanleger oft daran, was die Profis tun, so die Experten von "FONDS professionell".Wer sich nach den Star-Fondsmanagern Klaus Kaldemorgen und Jens Ehrhardt richte, dürfte die Panik anlässlich der Coronavirus-Epidemie gelassen überstehen: Die beiden Urgesteine der deutschen Investmentbranche würden sich im Gespräch mit dem "Handelsblatt" trotz der rasanten Kursstürze in den vergangenen Tagen entspannt und optimistisch zeigen. Sowohl DWS-Manager Kaldemorgen als auch DJE-Kapital-Chef Ehrhardt würden davon ausgehen, dass das Schlimmste demnächst überstanden sei und die Anlagesaison 2020 unterm Strich doch noch ein gutes Aktienjahr werde. ...

