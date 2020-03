Mainz (ots) - Donnerstag, 12. März 2020, 20.15 UhrErstausstrahlungLärm ist allgegenwärtig und häufig unerträglich, so empfinden es zumindest viele Menschen. Aber kann Lärm auch krank machen? "wissen aktuell" beschäftigt sich am Donnerstag, 12. März 2020, um 20.15 Uhr in 3sat mit Lärm und seinen Folgen.Ob Autos, Bahn oder Flugzeuge - die Dauerbeschallung mit beängstigenden Dezibel-Werten läuft mittlerweile rund um die Uhr. Diskutiert wird, ob Lärm Herzkreislaufprobleme, Schlafmangel und Depressionen verursachen kann.Wann werden Geräusche zu Lärm? Sicher ist, dass das Lärmempfinden auch etwas mit der subjektiven Einschätzung zu tun hat. Können Grenzwerte vor Lärm schützen?In der Natur haben Geräusche und auch Lärm eine wichtige Bedeutung: Sie warnen vor Gefahren, dienen der Kommunikation, beeinflussen unsere Emotionen und vermitteln ein Abbild der Umgebung.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wissenaktuellWeitere Informationen zum 3sat-Programm:https://pressetreff.3sat.de/3sat/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4538731