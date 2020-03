In einem Marktkommentar schreibt Stefano Zoffoli, Chefstratege & Leiter Multi Asset Portfolio bei Swisscanto Invest über die Maßnahmen bei Swisscanto aufgrund der Coronavirus-Epidemie. Fazit: Der Asset Manager wird die Aktienquote neutral halten. Zoffoli: "Obwohl in China die Anzahl der mit dem Coronavirus angesteckten Menschen abnimmt und sich die Aktivität wieder normalisiert, ist der weitere Verlauf der Epidemie in der übrigen Welt schwierig abzuschätzen. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausweitung werden die Weltkonjunktur bremsen. Es ist allerdings unklar, in welchem Ausmaß. Wir rechnen aktuell mit einem starken Rückgang der Wirtschaftstätigkeit in der ersten Jahreshälfte 2020. Für das Gesamtjahr 2020 erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...