MÜNCHEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Agrarhandelskonzern Baywa will vor Gericht 73 Millionen Euro Schadenersatz vom Bundeskartellamt erstreiten. Vorstandschef Klaus Josef Lutz warf der Bundesbehörde am Donnerstag einen Verstoß gegen die Grundsätze von Gleichbehandlung und fairem Verfahren vor. Anlass ist ein kürzlich abgeschlossenes Kartellverfahren bei Pflanzenschutzmitteln, das für die BayWa mit einer Geldbuße von knapp 69 Millionen Euro endete.



Die Baywa wirft einem Kartellamts-Mitarbeiter vor, drei konkurrierende Agrarhändler vorab über einen anonymen Hinweis informiert zu haben - weswegen diese drei Firmen laut Baywa dann Kronzeugenantrag stellen konnten und straffrei ausgingen. "Es darf nicht sein, dass die Behörde willkürlich einzelne Unternehmen bevorzugt und damit entscheidet, welches Unternehmen bußgeldfrei bleibt", warf Lutz dem Amt vor. Deswegen will die Baywa vor dem Landgericht Köln einen Anspruch auf Amtshaftung durchsetzen. Eine Reaktion der Behörde lag zunächst nicht vor./cho/DP/mis

BAYWA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de