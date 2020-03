NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Continental nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die Ergebnisse hätten 2019 größtenteils im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei indes schwächer. Das Management könnte sich allerdings wie in der Vergangenheit besonders konservativ geblieben sein./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 03:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 03:50 / ET



ISIN: DE0005439004

