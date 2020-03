München (ots) - Die NeraCare GmbH, ein führendes Unternehmen bei der Hautkrebserkennung, meldet den erfolgreichen Abschluss einer Series A-Finanzierungsrunde im mittleren Millionenbereich. Die MIG Fonds und die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft beteiligen sich an dem 2015 gegründeten Start-up-Unternehmen.NeraCare entwickelt und vertreibt unter dem Namen MelaGenix® einen patentierten molekulardiagnostischen Test zur präzisen Vorhersage des Krankheitsverlaufs bei Patienten mit schwarzem Hautkrebs. Bisher ist es nicht möglich, nach einem operativen Eingriff die endgültig geheilten Patienten von den nicht geheilten zu unterscheiden, bei denen noch aktive maligne Krebszellen verblieben sind. MelaGenix® ermöglicht erstmals mit hoher Genauigkeit einzuschätzen, ob ein Hautkrebspatient einen Rückfall erleiden wird. Mit diesem Wissen können präzise und zutreffende Therapieentscheidungen getroffen werden. Es müssen dann nur solche Patienten behandelt werden, die nach dem MelaGenix® Testergebnis ein hohes Rückfallrisiko besitzen.Dr. Peter Graf, Investment Manager der BayBG: "Die Entwicklungen von NeraCare auf dem Gebiet der Präzisionsmedizin sind wegweisend und nützen allen Beteiligten. Ärzte und Patienten erhalten zusätzliche Sicherheit und erstmals wird eine zielgenaue, individuell abgestimmte Behandlung ermöglicht. Unnötige, die Patienten ebenso wie die Krankenkassen belastenden Arzneimitteltherapien werden vermieden."Dr. Matthias Ackermann, Gründer und CEO von NeraCare: "Mit dem neuen Kapital können wir uns national und international zusätzliche Marktpotenziale erschließen und eine weitere groß angelegte Patientenstudie in den USA durchführen. Um Synergien zu heben werden wir gleichzeitig unseren Münchner Wettbewerber, Synvie GmbH, übernehmen."Venture Capital der BayBGMit ihrem Venture-Capital-Team investiert die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH, München, in Series A-Finanzierungsrunden und später in Tech-Start-ups. Aktuell besteht das Venture-Capital-Portfolio mehr als 30 Technologiefirmen.Die BayBG zählt mit einem investierten Volumen von 310 Mio. Euro zu den größten Beteiligungsgesellschaften in Deutschland. Neben Venture Capital für Start-ups bietet die BayBG mittelständischen Unternehmen Beteiligungskapital (Eigenkapital und / oder Mezzanine) über alle Unternehmensphasen und Finanzierungsanlässe hinweg.Pressekontakt:Josef.Krumbachner@baybg.deTel. 089 122280-172Original-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81518/4538773