Die immer stärker auf die Konjunktur durchschlagende Coronavirus-Epidemie zehrt an den Nerven von Europas Anlegern. An den Aktienmärkten ging es am Donnerstag deutlich abwärts: Dax und EuroStoxx50 fielen am Nachmittag um jeweils 2,1 Prozent auf 11.867 und 3349 Punkte. Investoren flüchteten in als krisensicher geltende Anlagen. Die Feinunze Gold...

Den vollständigen Artikel lesen ...