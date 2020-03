Trotz des massiven Corona-Crashs Ende letzter Woche gibt es gerade in Asien Unternehmen, deren Geschäft die derzeitige Quarantänesituation eher hilft als schadet. Dazu zählen beispielsweise der Videospielgigant Tencent, dessen Aktie zu Handelsschluss am 4. März mit gut zwei Prozent im Plus beendete als auch Konkurrent NetEase mir sogar knappen sechs Prozent Kursgewinn. Eine Übersicht. Die sonst so emsigen Chinesen wissen mit ihrer ganzen Freizeit durch die Produktionsstops und etwaigen Quarantänezeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...