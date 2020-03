Jaguar Land Rover hat bestätigt, dass es im März aufgrund der schleppenden Nachfrage Produktionspausen in seinen britischen Werken geben wird. Ein Unternehmenssprecher teilte der Zeitung "The Guardian" mit, dass die Produktion in Halewood zwischen dem 19. und 27. März eingestellt werde. Dies hinge mit der Einführung der Plug-in-Hybrid-Version des Range Rover Evoque zusammen und soll sicherstellen "dass die Marktnachfrage global ausgeglichen" sei. Die Fertigung in den Werken Castle Bromwich und Solihull ...

Den vollständigen Artikel lesen ...