Mit dem Projekt ZellkoBatt will das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) der Batterieproduktion in Europa eine neue Perspektive geben. In dem im März 2020 gestarteten Vorhaben wollen die Forscher großformatige Lithium-Ionen-Zellen für automobile Anwendungen optimieren. Gleichzeitig arbeiten sei darandie Kosten von Komponenten und Fertigungsprozessen zu senken. Derzeit findet die Batterieproduktion hauptsächlich in Asien und Nordamerika statt. Sie sind jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...