Berlin (ots) - Die Fusionsgespräche zwischen dem Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) und dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) werden nicht fortgesetzt.Die Vorstellungen der Verbände in Bezug auf eine zukünftige gemeinsame Aufstellung waren nicht in Einklang zu bringen.Die Vorstände beider Verbände danken den beteiligten Mitarbeitern beider Geschäftsstellen für die intensive Arbeit der vergangenen drei Monate.Beide Verbände werden in Zukunft weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten.Pressekontakt:Kontakt:Andreas Aumann (Pressesprecher), Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deChristof Weingärtner (Pressesprecher), Tel. 030 3087596-127,weingaertner@bah-bonn.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21085/4538862