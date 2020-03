Das Boil-Off-Gas im LNG-Tank kann mit VOLCANO-Produkten sicher und umweltfreundlich verarbeitet werden.

VOLCANO kündigte die neue Gasverbrennungsanlage für LNG-Schiffe "MECS-GCU" für den 5. März 2020 für den Weltmarkt an. In den beiden 2015 und 2019 gebauten LNG-Tag-Booten wurden VOLCANO-Gasverbrennungsanlagen installiert. Die neue "MECS-GCU" wurde in der Zusammensetzung der Produktgröße erweitert (von 25 auf 1.000 kg/h als Verbrennungsrate), um den Anforderungen von tatsächlichen Schiffbauprojekten für LNG-Schiffe, einschließlich LNG-Bunkerschiffe, gerecht zu werden.

VOLCANO's new "MECS-GCU", the Gas Combustion Unit for LNG fueled vessel, can be installed even in small vessels, combusts gas of any ratio up to inert gas 100% on LNG fueled vessels and is completely compliant with IGF code and IGC code. (Photo: Business Wire)