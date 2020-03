Es bleibt bei der Barabfindung von 42,82 Euro je Aktie. Der Versuch, der verbliebenen Innogy-Minderheitsaktionäre noch mehr herauszuholen schlug fehl.Die außerordentliche Hauptversammlung der Innogy SE am Mittwoch in Essen zog sich in die Länge. Dabei gab es nur einen Tagesordnungspunkt: Bleibt es bei der Zahlung von 42,82 Euro pro Innogy-Aktie, um die verbliebenen Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen? Die Kleinaktionäre hatten bereits Klage gegen den Betrag angekündigt. Nach Ansicht von Eon hätten sie damit den Squeeze-Out zwar nicht verhindern, aber in die Länge ziehen können. ...

