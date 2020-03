Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) und der Bundesverband der Arzneimittelhersteller (BAH) wollen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen doch nicht fusionieren. Die Fusionsgespräche würden "nicht fortgesetzt", erklärten beide Verbände in einer gemeinsamen Pressemitteilung. "Die Vorstellungen der Verbände in Bezug auf eine zukünftige gemeinsame Aufstellung waren nicht in Einklang zu bringen", hieß es darin zur Begründung. Beide Verbände würden in Zukunft weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Der BPI vertrete das breite Spektrum der pharmazeutischen Industrie auf nationaler und internationaler Ebene. Rund 270 Unternehmen seien im BPI zusammengeschlossen. Der BAH ist den Angaben zufolge der mitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie mit rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland etwa 80.000 Mitarbeiter beschäftigten.

