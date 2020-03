Der S&P500 konnte am Vortag bis 3.130 Punkte ansteigen und damit die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals erreichen. Ein Pullback nach dem vorherigen Kurseinbruch. In der Folge sackte der Index aber wieder nach unten ab und notiert vorbörslich bei 3.048 Punkten wieder deutlich tiefer. Am Vortag hieß es im Insight: "Möglicherweise kann der S&P500 noch bis zur unteren Begrenzung des alten fallenden Trendkanals im Bereich von 3.130 Punkten ansteigen. In der Folge sollte der Index aber wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...