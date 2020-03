Wegen der scharfen Einreiseverbote im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Lufthansa nun auch Flüge nach Israel gestrichen. Ab Sonntag sind alle Verbindungen in das Land bis zum Auslaufen des Winterflugplans am 28. März abgesagt. Auch das chinesische Festland und Iran werden nicht vom DAX-Konzern angeflogen.Das Unternehmen nannte auch weitere Details zu den bereits am Vortag bekannt gewordenen Annullierungen, mit der die angebotene Kapazität um ein rundes Viertel reduziert wird. Rechnerisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...