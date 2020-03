Unterföhring (ots) - "Ich wollte mal eine andere Bühne sehen." Monstermäßige Überraschung bei "The Voice Kids"! Plötzlich steht das "The Masked Singer"-Monster als Talent auf der VoiceKids-Bühne und will die Coaches mit seiner Stimme überzeugen - in der dritten Ausgabe der Blind Auditions am Sonntag, 8. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1. Wie werden Lena, Deine Freunde, Max Giesinger und Sasha reagieren? Wer buzzert für das Monsterchen?Das sind die weiteren Talente der dritten "Blind Auditions" von "TheVoice Kids":Miguel (11, Bad Liebenzell/Baden-Württemberg), Suzan (13, Berlin),Leroy (13, Neuruppin/Brandenburg), Cathleen (15,Sinsheim/Baden-Württemberg), Nils (12, Gröditz/Sachsen), Milana (8,Ulm/Bayern), Reza (15, Wetzikon/Schweiz), Alexander (12,Radeburg/Sachsen), Anna (14, München), Learta (10, Berlin), Enno (12,Frankfurt am Main), Bouchra (14, Frankfurt am Main)."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507 1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4538931