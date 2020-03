Olten (ots) - Das Oltner Event- und Ticketing Start-up Eventfrog setzt sich für Veranstalter ein, die von der Coronakrise durch Zwangsabsagen bedroht sind. Die Eventplattform hat die Möglichkeit geschaffen, dass betroffene Veranstalter auf eventfrog.ch unkompliziert virtuelle SpendenEvents lancieren können und so gezielt bei ihren Fans und Unterstützern Spenden sammeln können.Nachdem der Bund am Freitag, 28.02.2020 ein Verbot für Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern ausgesprochen hat, und auch für kleinere Events teils strenge Auflagen gelten, mussten viele Veranstaltungen absagt werden. Die Regelung trifft gerade Kleinveranstalter besonders hart. Denn gemeinnützige Vereine und Künstler haben für ihr kulturelles Engagement meist wenig Ressourcen und auch keine Rücklagen für ungeplante Ausfälle. Da nicht klar ist, wie lange die Auflagen gelten, herrscht zurzeit ausserdem ein Mangel an Planungssicherheit.Eventfrog startet SpendenaktionMit der Spendenaktion «Jedes Ticket zählt» will Eventfrog diesen Veranstaltern schnell und unkompliziert helfen. Auf eventfrog.ch können betroffene Veranstalter eigene virtuelle Spenden-Events erstellen. Diese können sie analog wie bei einem realen Ticketvorverkauf via Social Media oder ihre Website teilen und so ganz einfach für ihre Spendenaufrufe nutzen. Anstatt Tickets für einen realen Event können sie sozusagen virtuelle Spenden-Tickets anbieten. Eventfrog übernimmt das Inkasso und sorgt über ihre eigenen Kanäle für eine Verbreitung der Aktion. Veranstalter haben mit dieser Spendenaktion die Chance, einer breiten Öffentlichkeit ihre individuelle Lage zu schildern. Und umgekehrt können Fans, Kultur-Interessierte und Konsumenten gezielt einen wertvollen Beitrag für diejenige Veranstaltung leisten, die ihnen besonders am Herzen liegt. Die Aktion «Jedes Ticket zählt» beginnt am 06. März und läuft bis zum 31. Mai 2020. Online unter: https://eventfrog.ch/jtzDas Oltner Start-up Eventfrog wurde mit der Idee gegründet, kleinen und mittelgrossen Veranstaltern eine kostenlose Ticketing-Lösung anzubieten. Daraus hat sich eine Eventplattform entwickelt, die weit darüber hinaus geht und die Veranstalter bei der gesamten Durchführung von Events und deren Vermarktung begleitet.Kontakt:Reto BaumgartnerPR und KommunikationGründer und Mitinhaber+41 62 206 77 01reto.baumgartner@eventfrog.nethttps://eventfrog.ch/jtzMedien Kit mit Logos, Fotos und Grafiken:https://eventfrog.ch/jtz-presseOriginal-Content von: Eventfrog AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100073980/100843234