ROUNDUP: Coronavirus überschattet Opec-Treffen - Förderkürzung wahrscheinlichWIEN - Das Ölkartell Opec will auf die wirtschaftlichen Folgen des neuen Coronavirus mit einer deutlichen Kürzung der Rohölförderung reagieren. Die zuständigen Minister der 14 Mitgliedsstaaten machten am Donnerstag in Wien deutlich, dass sie eine Kürzung um 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag im zweiten Quartal anstreben. Eine Million Barrel pro Tag sollen dabei die Opec-Länder einsparen, die fehlenden 500 000 Barrel die zehn Kooperationspartner, darunter Russland. Ob die Partner zustimmen, ist noch ungewiss. Der Ball liegt nun vor allem bei Russland. Am Freitag wird in der großen "Opec+"-Runde weiter verhandelt.USA: Auftragseingang in der Industrie fällt stärker als erwartetWASHINGTON - Die US-Industrie hat im Januar weniger Aufträge erhalten als erwartet. Die Zahl der Bestellungen sei im Monatsvergleich um 0,5 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen leicht zurückWASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gefallen. Die Zahl verringerte sich in der vergangenen Woche um 3000 auf 216 000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 215 000 Anträgen gerechnet.USA: Produktivität nimmt weniger als erwartet zuWASHINGTON - In den USA hat die Produktivität der Wirtschaft zum Jahresende etwas weniger zugelegt als erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet stieg die Produktion je Mitarbeiter und Stunde im vierten Quartal um 1,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg von 1,4 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Revision auf 1,3 Prozent gerechnet. Im dritten Quartal war die Produktivität noch um 0,3 Prozent geschrumpft.Frontex will Hilfe für Griechenland kommende Woche startenWARSCHAU - Die europäische Grenzschutzagentur Frontex will die Hilfe für Griechenland kommende Woche anlaufen lassen. "Wir planen, ab Mittwoch rund 100 Einsatzkräfte in die Grenzregion Evros zu schicken", sagte eine Frontex-Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Diese sollten Griechenland bei dem Schutz der Landgrenze unterstützen.Von der Leyen vorsichtig optimistisch für Handelsdeal mit USABRÜSSEL - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich vorsichtig optimistisch über eine mögliche Handelsvereinbarung mit den Vereinigten Staaten geäußert. "Ich glaube, es könnte Momentum zur Verbesserung unserer Beziehungen auf positiver Basis geben", sagte von der Leyen am Donnerstag vor Unternehmern in Brüssel. Jeder Deal mit den USA müsse jedoch ausgewogen sein und die Regeln der Welthandelsorganisation WTO beachten.VIRUS/Amt für Bevölkerungsschutz: Keine Katastrophenlage wegen CoronaHAMBURG - Die Ausbreitung des Coronavirus hat nach Einschätzung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe noch nicht zu einer Katastrophenlage geführt. "Bei Corona sprechen wir noch nicht von Katastrophe, ausdrücklich und ganz bewusst nicht. Es ist im Moment noch eine Lage der Gesundheitsverwaltung", sagte der Präsident des Bundesamtes, Christoph Unger, am Donnerstag in Hamburg. Man müsse auch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz wahren. Die Bürger sollten sich besser auf wirkliche Katastrophenfälle vorbereiten. "Für die echte denkbare größte Katastrophe, nämlich den Krieg, bei einem Verteidigungsfall, müssen wir wieder mehr an Vorsorgemaßnahmen treffen", meinte Unger.VIRUS/Wegen Corona: EU-Indien-Gipfel verschobenNEU DELHI - Wegen des neuartigen Coronavirus ist der für den 13. März geplante Gipfel der EU mit Indien verschoben worden. Gesundheitsbehörden beider Seiten hätten nahegelegt, dass zurzeit nicht gereist werden soll, sagte ein Sprecher des indischen Außenministeriums am Donnerstag in Neu Delhi. Der Gipfel werde später stattfinden. Beim Treffen in Brüssel sollte es laut EU-Angaben um Handel, Investitionen, Energie, Klima und Migration gehen.Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst./jsl