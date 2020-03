Weiden (www.fondscheck.de) - Zu Jahresbeginn hatten wir auf die Sorglosigkeit der Investoren hingewiesen, so die Experten von Robert Beer Investment.Dann sei die negative Überraschung gekommen. Jetzt herrsche Angst und vielleicht folge im Laufe des Jahres die Überraschung nach oben.Sehr viele Marktteilnehmer seien zuletzt der Meinung gewesen, dass die Rahmenbedingungen für steigende Aktienmärkte gegeben seien und man daher "long only" bzw. in ETFs sein sollte. Über Absicherung könne man später nachdenken, wenn sich das Umfeld wieder ändere. ...

