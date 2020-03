Die atemberaubenden Ereignisse in Thüringen wühlen - nicht nur - die CDU auf. Sie laviert dort - und das kommt keineswegs gut an. Bei der Wahl in Hamburg erreichte sie nun 11,2 Prozent. Das ist ein Menetekel. Die Partei darf nicht mit den politischen Rändern kooperieren oder gar koalieren. Mit Linksextremismus ist jene Form des Extremismus gemeint, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...