Nasdaq-100 - Eine Woche der Extrema

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Kaum ein Tag ohne Richtungsänderung, kaum ein Tag ohne eine Bewegung über mehrere 100 Punkte: Es ist eine Zeit, nicht nur im Nasdaq-100 Index, in der man als Trader mit hoher Volatilität umgehen können muss. Wenn in solchen Zeiten die Positionsgrößen nicht angepasst werden, kann sich ein Depot schnell in Luft auflösen. Von seinem Tief hat sich der Technologieindex bereits wieder um fast 900 Punkte erholt. Exakt an der runden 9.000-Punkte-Marke stoppte die Aufwärtsbewegung.

Kurzfristig ist die Situation ausgeglichen. Eine weitere Ausdehnung der technischen Gegenbewegung ist in etwa gleichwahrscheinlich eines deutlichen Abverkaufs, der den Index in Richtung der Jahrestiefs, eventuell sogar darunter, führen könnte.

Als Trigger auf der Oberseite dient der EMA50 in Verbindung mit dem Hoch bei 9.000 Punkten. Überschreitet der Nasdaq-100 Index dieses Kursniveau, wäre der Weg bis zur Gapunterkante bei 9.195 Punkten frei. Oberhalb von 9.195 Punkten könnte der Index sich aufmachen, die Kurslücke zu schließen, was bei 9.406 Punkten der Fall wäre.

Auf der Unterseite bietet das Zwischentief bei 8.516 Punkten Halt. Ebenso dient die Marke von 8.432 Punkten als Support. Gibt der Index diese Unterstützungen auf, wird die Variante eines nochmaligene Abverkaufs in Richtung des Jahrestiefs bei 8.133 Punkten wahrscheinlicher. Auf dem aktuellen Kursniveau ist das Chance-Risiko-Verhältnis für short wie für long nicht unbedingt attraktiv. Die nächsten Kursmuster sollten folglich abgewartet werden.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 26.11.2019 - 05.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2015 - 05.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ553J 14,76 7.100 5,37 31.03.2020 NASDAQ-100 Index HZ52GG 11,77 7.450 6,86 31.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2020; 15:50 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HZ6ZAP

21,18 11.100 3,66 30.6.2020 NASDAQ-100 Index HZ5RQG

14,19 10.320 5,43 31.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.03.2020; 15:52 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nasdaq-100 - Eine Woche der Extrema erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).