WIEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus hat in Österreich das Bundesheer 1,6 Millionen Atemschutzmasken aus der eisernen Reserve an die Behörden ausgeliefert. Die Verteilung sei nun abgeschlossen, berichtete das Verteidigungsministerium am Donnerstag. Die Schutzmasken waren bei der Vogelgrippe 2006 von der damaligen Gesundheitsministerin angeschafft worden und lagerten seitdem in den Depots der Armee. Sie tragen das Haltbarkeitsdatum 2016, seien bei Tests aber für immer noch tauglich befunden worden, so das Ministerium. "Diese eiserne Reserve wird alle aktuell laufenden Bemühungen unterstützen, die gute Versorgung von Patientinnen und Patienten in Österreich auch in der derzeitigen Ausnahmesituation aufrechtzuerhalten", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne)./mrd/DP/eas