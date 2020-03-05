DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMS.-STX EU.600 M.UETF I C071 LU0378436363 BAW/UFN
CS-COM.FED-FDS EF.RA.I.I C101 LU0378437767 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
COMS.-STX EU.600 M.UETF I C071 LU0378436363 BAW/UFN
CS-COM.FED-FDS EF.RA.I.I C101 LU0378437767 BAW/UFN