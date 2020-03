Mainz (ots) -Woche 11/20Donnerstag, 12.03.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Helen DornSchatten der Vergangenheit(ZDF 17.3.2020)Helen Dorn Anna LoosRichard Dorn Ernst StötznerFalk Mattheissen Daniel FriedrichKTU Weyer Tristan SeithBritta Lorenz Ina WeisseHarald Maybach Harald SchrottSteve Lorenz Nikolai KinskiEva Czerny Barbara PrakopenkaRuth Lorenz Angela WinklerRobert Lorenz Thomas LoiblSarah Lorenz Lola Liefersund andereSchnitt: Simon BlasiMusik: Wolfram de MarcoKamera: Ian BlumersBuch: Clemens MurathRegie: Alexander DierbachDeutschland 2018...Bis 0.50 Uhr Programmablauf wie ausgedruckt2.25 neoriginalLa Zona - Do not cross (5)3.20 neoriginalLa Zona - Do not cross (6)4.10 neoriginalLa Zona - Do not cross (7)5.00 neoriginalLa Zona - Do not cross (8)5.50 The Killer Inside-6.30 De profundis(vom 14.11.2016)(Beide Folgen "Letzte Spur Berlin" und "NEO MAGAZIN ROYALE CLASSICS(5) entfallen).Freitag, 13.03.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Candice RenoirJugend hat keine Tugend7.25 The RookieDie Checkliste8.05 Topfgeldjäger9.00 Stadt, Land, Lecker9.45 Bares für RaresAb 11.30 Uhr Programmablauf wie ausgedruckt.("Terra Xpress - Geheimnisse vor Mallorca und Auswandern ins Glück"entfällt).Woche 12/20Donnerstag, 19.03.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Helen DornPrager Botschaft(vom 7.5.2019)Helen Dorn Anna LoosRichard Dorn Ernst StötznerFalk Mattheissen Daniel FriedrichKTU Weyer Tristan SeithFelix Schwarz Christoph LetkowskiFranka Späth Nora WaldstättenFranka Späth (jung) Josefina MarkováPaul Westerberg August ZirnerXenia Genth Katharina SchlothauerAnna Malenkova Linda SvobodovaMilan Jerabek Karel DobryRudi Späth Tony de MaeyerRudi Späth (jung) Ondrej Novakund andereSchnitt: Simon BlasiMusik: Wolfram de MarcoKamera: Ian BlumersBuch: Florian OellerRegie: Alexander DierbachDeutschland 2018(Beide Folgen "Letzte Spur Berlin" entfallen).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4539012