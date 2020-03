BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts des Andrangs Tausender Migranten an der EU-Außengrenze zwischen Griechenland und der Türkei setzt die Bundesregierung auf eine geschlossene europäische Antwort und mehr Hilfe auch für die Türkei. "Für uns ist klar: Die EU muss die Anstrengungen der Türkei bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten weiterhin auch verstärkt finanziell unterstützen", sagte Außenminister Heiko Maas am Donnerstag vor seinem Abflug zu einem EU-Außenministertreffen in Zagreb. "Denn die Türkei ist weltweit das größte Aufnahmeland von Flüchtlingen, und eine faire Lastenteilung ist auch in unserem Interesse. Aber ebenso klar ist unsere Erwartung, dass sich die Türkei im Gegenzug auch an die EU-Türkei-Erklärung hält", sagte Maas.In einer Aktuellen Stunde im Bundestag wies Staatsminister Niels Annen (SPD) aus dem Auswärtigen Amt darauf hin, dass die meisten Mittel der zugesagten sechs Milliarden Euro für die Türkei ausgegeben oder fest verplant seien. "Und für zentrale Projekte brauchen wir das entsprechende Geld", sagte er. Zugleich forderte er, Ankara müsse seinen Verpflichtungen mit der EU nachkommen. Aufgrund eigener Erfahrungen bringe wohl kein anderes Land so viel Verständnis für die schwierige Situation der Türkei bei der Flüchtlingsaufnahme auf wie Deutschland. "Aber wir werden uns auch nicht erpressen lassen."Oppositionspolitiker kritisierten in der Debatte zur Lage in Nordsyrien die Rolle der Türkei. Der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff verurteilte, dass die Regierung in Ankara den Aufbruch Tausender Flüchtlinge an die EU-Außengrenze zu Griechenland forciert habe. "Das sind Folgen, die die Türkei selbst herbeigeführt hat", sagte Lambsdorff, der Kritik aus Ankara zurückwies. Die Türkei nerve, dass Hilfsgelder aus der EU direkt an die Flüchtlinge gehen und nicht in den türkischen Staatshaushalt fließen sollen. "Wir haben keine Lektionen von der Türkei erteilt zu bekommen, wenn es um Humanität geht", sagte er.Ulla Jelpke (Linke), kritisierte, dass die Türkei Schutzsuchende aus der umkämpften syrischen Region Idlib nicht über ihre Grenze lasse. Zugleich versuche Präsident Recep Tayyip Erdogan, Zustimmung zu seinem völkerrechtswidrigen Vorgehen in Syrien zu erpressen, indem er Flüchtlinge an die griechische Grenze schicke. "Die Menschen, die da festsitzen, müssen nach Europa gelassen werden", forderte sie aber.Agnieszka Brugger (Grüne) verlangte allen Einsatz der Bundesregierung und der Europäer, um humanitäre Korridore nach Syrien zu öffnen. "Dieser Terror muss endlich aufhören." Auch Brugger sprach von einem völkerrechtswidrigen Vorgehen der Türkei in Nordsyrien. Mehrere Staaten hätten mit eiskalten Machtinteressen eingegriffen. "In diesem Konflikt gibt es mittlerweile keine guten Seiten mehr."Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland sagte, nun zeige sich, dass der Flüchtlingspakt mit der Türkei ein "poröses Fundament" sei. "Wir haben von Anfang an gesagt, dass die Bundesrepublik sich mit diesem Handel erpressbar macht." Gauland erinnerte auch an die Flüchtlingskrise 2015: "Wenn sich 2015 nicht wiederholen soll, gibt es nur einen Weg: Wir müssen endlich unsere Grenzen gegen illegale Migration schützen. Und wenn die europäischen Außengrenzen nicht zu schützen sind, dann müssen wir die deutschen Grenzen schützen."Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) sagte an die Adresse Ankaras: "Wir müssen der Türkei ganz klar sagen, dass sie an einem Scheideweg steht." Was das Land mache, sei "völkerrechtlich nicht legitimiert". Der CDU-Außenpolitiker Thorsten Frei verlangte, Griechenland jede erbetene Hilfe zu gewähren. "Es ist eine griechische Grenze, es ist eine europäische Grenze und damit ist es auch eine deutsche Grenze", sagte er.Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief die Bundesregierung zur Aufnahme besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge aus griechischen Lagern auf. Gemeinsam mit anderen EU-Staaten müsse die Regierung unverzüglich Aufnahme-Kontingente von den griechischen Inseln vereinbaren, vor allem für Familien sowie unbegleitete Kinder und Jugendliche, forderte Bedford-Strohm am Donnerstag auf Facebook. Griechenland sei nicht in der Lage, sich alleine um die bereits angekommenen Flüchtlinge zu kümmern.Auch sieben deutsche Großstädte fordern von der Bundesregierung Schritte zur Aufnahme von Kindern aus den griechischen Flüchtlingslagern. "Vor allem den Kindern, deren Eltern in vielen Fällen nicht mehr leben und die alleine in den Flüchtlingslagern untergebracht sind, soll nun sofort geholfen werden", heißt es in einem Appell der Oberbürgermeister, über den das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete./sk/DP/eas