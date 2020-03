Die vergangenen Handelstage waren nicht nur an den Aktienmärkten eine regelrechte Achterbahnfahrt. Das Sentiment war hin- und hergerissen zwischen Einstiegschancen und der Tatsache, dass man die Auswirkungen der Choronavirus-Pandemie nicht wirklich abschätzen kann.Die Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium waren davon nicht nur in unterschiedlichem Ausmaß betroffen, wie der unten stehende vergleichende Kursverlauf zeigt. Interessant ist auch ein Blick auf die Muster, die Konvergenzen und Divergenzen zwischen ihnen zeigen.So fällt für Palladium zunächst das relative Eigenleben auf. Dies wird zunächst vor allem gegenüber Platin deutlich. Während Platin ab 20.03.2020 nur noch wenig auf Aufwärtsimpulse reagierte, setzte Palladium erst einmal zum nächsten Angriff auf das Allzeithoch an. Die scharfe Korrektur in dieser Woche ließ Palladium dann auf das Niveau vom 19.02.2020 zurückfallen.

