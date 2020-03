Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Hamburg (pta045/05.03.2020/17:40) - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1) gibt den Abschluss eines neuen Mietvertrages in Essen bekannt.



alstria hat einen neuen Mietvertrag für das Gebäude in der Bamlerstr. 1-5 in Essen abgeschlossen. Ein Bestandsmieter wird seinen Mietvertrag über rund 1.900 Quadratmeter verlängern und in dem Objekt weitere 3.100 Quadratmeter Büro- und Nebenflächen neu anmieten. Der neue Mietvertrag über eine Laufzeit von 10 Jahren beginnt Mitte des Jahres 2020 und erzielt jährliche Mieterträge von EUR 782.000.



Der Mietvertrag wurde von der BNP Paribas Real Estate GmbH (Essen) vermittelt.



(Ende)



Aussender: alstria office REIT-AG Adresse: Steinstraße 7, 20095 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dibbern, Head of IR & PR Tel.: +49 40 226341-329 E-Mail: ir@alstria.de Website: www.alstria.de



ISIN(s): DE000A0LD2U1 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London, Börse Luxemburg, SIX, Wiener Börse



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1583426400692



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMarch 05, 2020 11:40 ET (16:40 GMT)





ALSTRIA OFFICE REIT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de