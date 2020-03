Gestoppte bzw. gedrehte Serien: S Immo -1,84% auf 26,65, davor 4 Tage im Plus (13,36% Zuwachs von 23,95 auf 27,15), Cleen Energy +16% auf 2,9, davor 3 Tage im Plus (190% Zuwachs von 1 auf 2,9), startup300 -0,78% auf 5,1, davor 3 Tage im Plus (7,08% Zuwachs von 4,8 auf 5,14), CA Immo -1,26% auf 39,2, davor 3 Tage im Plus (7,3% Zuwachs von 37 auf 39,7), Telekom Austria -0,28% auf 7,03, davor 3 Tage im Plus (2,92% Zuwachs von 6,85 auf 7,05), Verbund -1,05% auf 45,42, davor 3 Tage im Plus (7,04% Zuwachs von 42,88 auf 45,9), Gurktaler AG VZ 0% auf 9, davor 3 Tage im Minus (-10% Verlust von 10 auf 9) Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Erste Group (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Österreichische Post (2 Plätze gutgemacht, von 10 ...

